شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : إعتقال قائد القوات المشتركة في "اليمن" وإقتياده إلى احد المعسكرات "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات الجيش اليوم الخميس العقيد علي محمد مجور، قائد القوات المشتركة السابق في شبوة واقتادته إلى احد المعسكرات التابعة له.

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وحسب ما تداولته وسائل إعلامية ، فإن قوات الأمن الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب اعتقلت العقيد مجور أثناء مروره بنقطة الرمضة في مديرية حبان، وصادرت سيارة أجرة يعمل عليها.

وكان العقيد علي مجور قائد القوات المشتركة بشبوة أعلن انضمامه إلى مليشيا الانتقالي في أغسطس 2019، بعد إقالته من قيادة القوات المشتركة في المحافظة.

اعتقال مجور يأتي بعد حادثتين مماثلتين طالت قيادات في الانتقالي خلال الأسبوع الجاري، حيث اعتقلت قوات الجيش الشيخ علي ناصر باعوم شقيق قائد اللواء الرابع نخبة، ورئيس الانتقالي في مديرية الروضة عبدالسلام حبتور.