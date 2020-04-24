شكرا لقرائتكم خبر عن صور مذهلة.. هالة "الجليد" تظهر في سماء صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع وكالة "أنسا" الإيطالية صورا تظهر ما يعرف بهالة الجليد في سماء العاصمة صنعاء. وتشكلت هالة "الجليد" في سماء صنعاء بعد ساعات من الأمطار الغزيرة التي شهدتها أحياء سكنية في الرابع عشر من أبريل الجاري. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتعتبر هذه الهالات وفقا لموقع الوكالة الذي ترجم "الموقع بوست" ما نشرته ظاهرة بصرية تحدث عادة بسبب تفاعل الضوء مع بلورات الجليد في الغلاف الجوي. وتظهر الصور لقطات جميلة نشرتها الوكالة المهتمة بنشر الصور والفيديوهات والأخبار حول العالم.

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