بالصورة.. غرق شاب في شلال بني مطر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمانيون – صنعاء

تمكن الدفاع المدني في محافظة صنعاء، من انتشال جثة مواطن بعد غرقه في شلال بني مطر، الاربعاء الماضي .

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أن فريق الغوص والأنقاذ المائي للمصلحة ، انتشل جثة المواطن ” عمر عبدالجبار الوصابي ” البالغ من العمر 23 عاما من أهالي وصاب محافظة ذمار ، والذي مات غرقا في شلال بني مطر بمحافظة صنعاء ،اثناء محاولته السباحة فيه

وتكرر مصلحة الدفاع المدني تحذيرها لجميع المواطنين من محاولة السباحة في ممرات السيول والسدود المائية والمستنقعات ، كونها غير صالحة للسباحة ، ومجرد المحاولة للسباحة فيها أو عبورها يشكل خطورة مؤكدة على الحياة .