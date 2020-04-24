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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن" الاعلان عن مصرع الشامي " القائد العام لجبهة الحوثي !

جديد اب برس Advertisements قي قيادي كب تابع لميلشيا الحو المتمردة المدعومة من إيران بنان القوات الحكومية شرق العاصمة

صنعاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحو الكب اللواء المدعو عبدالله الشامي المكنى (ابو الحس) ومرافقية

مفرق الجوف.

وذكرت المصادر أن المدعو الشامي كان القائد العام لجبهة مفرق الجوف لميلشيا الحوثي المتمردة

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