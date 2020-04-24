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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" معاناة مغترب يمني بعد أن جرفت السيول عائلته بعدن " يناشد الحكومة تسهيل عودته إلى اليمن ليدفن من مات ويزور منهم على قيد الحياة تفاصيل !

ناشد رب أسرة منكوبة في عدن جراء كارثة السيول التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن منتصف الأسبوع الجاري، الحكومة تسهيل الإجراءات بخروجه من المملكة العربية السعودية التي يقيم فيها منذ سنوات. وتعرضت أسرة ياسر التي تقطن مدينة عدن لكارثة كبيرة حيث جرفت السيول زوجتة وابنه وابنته و شقيقته وابن شقيقته واحد اقاربه وماتوا جميعاً جراء السيول الجارفة والتي أدت إلى انهيار المنزل بالكامل على من كانوا بدخله. جديد اب برس Advertisements ودعا المواطن ياسر عبد الحميد، الحكومة الشرعية واللجنة العليا للطوارئ، إلى ايجاد حل ومنحه تصريح خروج، كي يتمكن من العودة إلى اليمن ويلقي النظرة الأخيرة على اسرته التي قضت جراء السيول التي شهدتها عدن منذ ثلاثة أيام، والوقوف مع بقية أسرته التي تعاني من ألم كبير. ويقيم المواطن ياسر في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية حيث يعيش بوضع نفسي سيء جداً بعد أن فقد 6 من أفراد اسرته حيث طالب الحكومة بتسهيل الإجراءات لعودته الى عدن حتى يتمكن من زيارة بقية أفراد الأسرة المنكوبة.

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