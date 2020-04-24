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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويصدر قرار عاجل ويأمر بتطبيق هذا الامر على كل المقيمين خلال شهر رمضان وبيان عاجل من الديوان الملكي عكس الموازين تفاصيل.. شاهد تفاصيل هامة وطارئة !

وجه ولي العهد السعودي كافة الجمعيات الخيرية ورجال الاعمال ان يساهمو بشكل فاعل في التخفيف من معاناة المغتربين والسعوديين ايضا لجعل هذا الشهر المبارك شهر رحمة وخير على الجميع .

وبحسب التوجيهات سيتم توزيع وجبات الافطار وبعض المواد الغذائية وتوصيلها الى المنازل خاصة للمتضررين بشدة من فيروس كورونا بسبب الحجر الصحي المفروض على الجميع .

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن قرار المحكمة العليا الذي أكّـدت فيه أن جميع المساجد، ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وأنه التزاماً بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمعة، معلقة؛ بهَدفِ الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وحمايتهم من انتشار فيروس (كورونا). وأعلنت المحكمة العليا رسمياً: لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري الفلك وشهر رمضان المبارك، يبدأ الجمعة، 24 أبريل وعدته 30 يوماً.

وأوضحت المحكمة العليا أنه وبسبب الأوضاع السائدة في المملكة، فإن هيئة كبار العلماء، لن تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعاً للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري الهلال فلكياً والشهر يبدأ الجمعة، 24 أبريل.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: (بيان من الديوان الملكي) جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: القرار رقم (96 / هـ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فإشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، فقد عقدت المحكمة للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها، والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، فإن المحكمة العليا تقرّر: جديد اب برس Advertisements أن يوم الجمعة، 24 / 4 / 2020 مـ – هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ. والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأُمَّــة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

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