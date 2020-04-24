شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالآن:المجلس’’الانتقالي‘‘الجنوبي اصدر قبل قليل قرارات عاجلة..منفردا بالحكم والسيطرة على’’عدن‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/23 الساعة 11:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس استمرار تعليق حظر التجوال في عدن خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، لاستكمال جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية نتيجة المتغيرات المناخية التي عصفت بالعاصمة المؤقتة.

وتضمنت قرارات المجلس الصادرة اليوم السماح بفتح المساجد، ومراكز التسوق الكبرى “المولات”، شريطة الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، والحرص على عدم خلق بؤر للتجمعات كالملاعب وأماكن الترفيه وكذا السماح للفنادق بالعمل بشكل استثنائي، مع التزام مالكيها بتسكين العائلات فقط.

وأقر المجلس استمرار الاغلاق الكُلي لأسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، وتكليف إدارات الأمن في المحافظات المعنية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم الخروج والدخول والبيع خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكانية.

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وقرر أيضاً تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

وتأتي هذه القرارات عقب منع المجلس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من العودة إلى عدن اليوم الخميس.

وشهدت عدن اليوم حالة من التوتر، بعد انتشار قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مطار المدينة وإعلانها رفض عودة قيادات الحكومة الشرعية إليها.

واتهمت الحكومة الشرعية في بيان صادر عنها، مساء اليوم الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة عودتها إلى مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة وفق البيان.

