شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة وفيديو..مشهد يبكي الصخر الأصم:كيف ظهر ’’الحرم المكي الشريف‘‘خالي من المصلين وتأثر الشيخ ’’سعود الشريم‘‘في أول ركعة من صلاة’’التراويح‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/24 الساعة 12:11 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون اليوم الخميس، تأثر الشيخ سعود الشريم في أول ركعة من صلاة التراويح من الحرم المكي الشريف.

وبدا الحزن في صوت الشيخ سعود الشريم أثناء قراءة سورة الفاتحة في أول ركعة من صلاة التراويح في الحرم المكي والتي أقيمت بدون مصلين بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين أعلنت إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.

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وفي وقت سابق، أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أن إقامة صلاة التراويح في الحرمين لهذا العام خلال شهر رمضان ستكون بدون مصلين، مؤكدا على أن التراويح ستكون بـ 5 تسليمات فقط.