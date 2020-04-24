وردناالآن:الجيش الوطني يتقدم بأتجاه’’صنعاء‘‘..وفي محاولة منها لاعاقة تقدم الجيش:جماعة’’الحوثي‘‘تقدم على هذا العمل الصادم والغير متوقع

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/23 الساعة 11:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر محلية ، أن عناصر تابعة المليشيا الحوثية قامت ،الخميس، بتفجير الجسر الواقع أسفل فرضة نهم في محاولة منها لاعاقة الحركة. ووفقا لذات المصادر، تستمر المليشيا باستهدافها البنى التحتية والخدمات العامة، حيث تواصل قطع شبكة الهاتف المحمول عن مديريات مدغل ومجزر رغوان الجدعان بمحافظة مأرب، للأسبوع الثاني على التوالي. ووذكرت المصادر، أن الجرائم الحوثية تهدف من ورائها المليشيا محاولة الاستفادة بالتقدم نحو بلاد الجدعان بمحافظة مأرب.



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