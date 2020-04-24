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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" يطلب منة اشياء غير متوقعة" عقب اتصال مفاجئ من ترامب الى امير قطر تفاصيل !

كشف البيت الأبيض عن اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر تميم بن حمد. وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين وأزمة فيروس كورونا المستجد. جديد اب برس Advertisements وقال البيان إن ترامب طلب من أمير قطر اتخاذ عددًا من الإجراءات لحل الأزمة الخليجية ، مضيفا أن هذا سيتيح لدول الخليج العمل معا على تخطي فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية والتفرغ للقضايا الإقليمية المشتركة. وأكد بيان البيت الأبيض أن ترامب شكر أمير قطر على جهود بلاده في دعم عملية السلام بأفغانستان

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