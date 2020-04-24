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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" بعد أن منعت فيه صلاة "التراويح" مليشيا الحوثي تتعاطى القات داخل مساجد صنعاء تفاصيل وصور !

اعتدت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء الخميس، على مجموعة من النساء في أحد مساجد العاصمة صنعاء أثناء محاولتهن إقامة صلاة التراويح بعد الإعلان عن إن غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر محلية أن مسلحين حوثيين اقتحموا مسجد النساء في جامع الأنصار بشارع الرباط وسط العاصمة صنعاء، أثناء محاولة مجموعة من النساء الدخول لأداء صلاة التراويح، وقاموا بالجلوس داخل المسجد وتعاطي القات ومنعهن من الدخول، ما اضطرهن لإقامة الصلاة في البوابة.

جديد اب برس

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وذكرت المصادر أن المليشيات قامت لاحقاً باحتجاز النساء في بوابة المسجد ومضايقتهن بمزاعم "أنهن يقمن بصلاة التراويح تنفيذاً لأوامر سعودية".

ودرجت مليشيات الحوثي منذ الانقلاب على انتهاك الحريات الشخصية والدينية بما في ذلك منع صلاة التراويح في مساجد صنعاء وتحويل بعضها الى مجالس للقات.