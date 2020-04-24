شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة داليا البحيري من كلمة محرجة قالها لها الفنان عادل إمام أثناء تصويرهما في فيلم "السفارة في العمارة".

وقالت الفنانة "داليا البحيري" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي": كانت تجربة مختلفة ، كنت أشعر برهبة وخوف من وقوفي أمام عادل إمام ، لكني أيضًا أحبه ولذلك حرصت ألا أخطئ.

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وأضافت: كان هناك مشهدا في الفيلم يجب أن يقوم فيه الفنان عادل إمام بحملي على كتفه ، وعندما رآني قبل التصوير قال لي: (هو أنا هشيل كل دا؟ .. انتي لازم تخسي 5 كيلو).

وأردفت: بالفعل قمت بخسارة 5 كيلوجرامات من وزني ، وحرصت على أن يتم تصوير هذا المشهد مرة واحدة وألا يتم إعادته لأي سبب حرصا على صحة الفنان عادل إمام.

وتابعت: عندنا حملني الزعيم عادل إمام شعرت بألم شديد في قدمي لكني لم أعلن حتى يتم المشهد .. وبالفعل استطعنا تصويره من مرة واحدة.