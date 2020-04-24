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صنعاء - ياسمين الخيامي - مجزرة مروعة بالقرب من العاصمة الرياض..ومقيم يصور المشهد كاملًا وينهار باكيا ويكشف الطريقة الوحشية والنهاية المؤلمة والمرعبة لرفاقة

2020/04/24 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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