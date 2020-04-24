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عدن - ياسمين التهامي - خطير وصادم" التحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية تكشف عكس ماتم الاعلان عنة من محافظ حضرموت تفاصيل !

نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس، التحديث اليومي لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدان من بينها اليمن، طبقا للبيانات الواردة من وزارة الصحة.

ويظهر التحديث اليومي للمنظمة العالمية حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في اليمن. ويأتي ذلك رغم إعلان السلطات المحلية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) عن تماثل المصاب الوحيد بفيروس كورونا باليمن للشفاء. جديد اب برس Advertisements وقال محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني في لقاء مع قناة العربية الحدث إن نتيجة آخر فحص خضع له المصاب بكورونا ليلة الأربعاء كانت سلبية عقب تماثله للشفاء. وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا قد كشفت في الـ 10 من ابريل الجاري عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن ستيني يعمل في ميناء مدينة الشحر في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

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