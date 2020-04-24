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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" تسريب صورة لجندي في الجيش الوطني تشعل مواقع التواصل.. صورة وتفاصيل !

تداول ناشطون الخميس، صورة لمقاتل في الجيش الوطني، عقب انتصارات ساحقة بعد هجوم عنيف على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية مجزر ومفرق الجوف.

ووفقا لمتابعة (اب برس)، أبدى ناشطون بمواقع التواصل إعجابهم الكبير بالبطولات التي تسجلها قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات والتضحيات الكبيرة التي تقدمها في سبيل استعادة الجمهورية والشرعية ودولة النظام والقانون.

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وأضافوا بأن مثل هذه الصورة التي التقطت لجندي اليوم بعد الانتصارات الكبيرة على مليشيا الحوثي، كفيلة بإسكات كل الأصوات المنتقدة لقوات الجيش والتي تقاتل في ظروف صعبة فرضت على الجميع.

وكانت مصادر عسكرية، أكدت في وقت سابق تحرير قوات الجيش مواقع مهمة بالقرب من مفرق الجوف والتقدم من الناحية الشرقية الشمالية لمديرية مجزر.

وأضافت أن الجيش تمكن من التوغل باتجاه مديرية الروض التابعة لمحافظة الجوف والتقدم إلى الحريشا من الجهة الجنوبية والى وادي اللسان من الجهة الشمالية.