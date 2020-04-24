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عدن - ياسمين التهامي - اعلامية إماراتية مقربة من (بن زايد) تثير ردود افعال يمنية غاضبة .. عقب كشفها "للمخطط الإماراتي" الغير معلن للحل السياسي في اليمن!

اثارت الإعلامية الإماراتية المقربة من " محمد بن زايد " " نورا المطيري" ردود افعال اتسم اغلبها بالسخرية على مقال نشرته طرحت فيه رؤية للحل السياسي في اليمن . جديد اب برس Advertisements واعتبرت " نورا المطيري" أن "الحل في اليمن، يرتكز على ثلاث نقاط أساسية: تفكيك الدولة العميقة في الشرعيّة اليمنيّة بتنفيذ اتّفاق الرياض رغماً عن الروافض، وتوحيد الشمال بإنهاء وجود الإخوان واعتبارها منظّمة إرهابيّة، ثم حلّ الدولتين الشماليّة والجنوبيّة، على أسس عادلة ومنصفة".

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