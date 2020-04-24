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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-4-2020? خطير للغاية"الولايات المتحدة واستراليا.. يفرضون العقاب على الصين ( وهجوم كورونا في أوله)! جديد اب برس Advertisements دت الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين على خلفية نشأة فيروس كورونا المستجد في أراضيها. كما تقود أستراليا حراكا لفتح تحقيق دولي للكشف عن أصل الفيروس، وهو ما رفضته بكين.

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