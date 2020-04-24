شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" الاعلامي المتميز فيصل القاسم" يكشف عن معلومات خطيرة ومثيرة بشأن فيروس كورونا من مصدر علمي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الاعلامي المتميز فيصل القاسم" يكشف عن معلومات خطيرة ومثيرة بشأن فيروس كورونا من مصدر علمي !

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": ما مدى صحتها؟ سمعتها من صديق بروفسور عالم.سألته: لماذا يفتك فيروس كورونا بالدول الغربية، ولا يؤثر في الشعوب العربية الفقيرة المعدمة، فقال بلهجة ساخرة: أرادوا أن يحدوا من عدد السكان في العالم الثالث، فنجا الفقراء ومات الأغنياء.والسبب ان الطعام في البلدان الفقيرة على علاته صحي أكثر. جديد اب برس Advertisements وفي سياق مقارب قال القاسم: بدأ البعض يتحدث عن حملة امريكية غربية لمحاصرة الصين ومعاقبتها بحجة نشر كورونا،وهناك من يتوقع حروباً بين الغرب والصين.لكن هل يستطيع الغرب العيش من دون الصين؟من أين تستورد أمريكا وأوروبا والعالم أغلب حاجياته إذا توقفت المصانع الصينية؟ لا نقول هذا الكلام دفاعاً عن الصين، بل نتساءل؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" الاعلامي المتميز فيصل القاسم" يكشف عن معلومات خطيرة ومثيرة بشأن فيروس كورونا من مصدر علمي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.