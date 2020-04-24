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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" ترامب" كيف ينصح المسلمين على الصلاة وقراءة القرأن في شهر رمضان المبارك تفاصيل !

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في رسالته لعموم المسلمين في العالم ، ونشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك".

جديد اب برس

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وأشار إلى أن" رمضان بالنسبة لملايين المسلمين، في جميع أنحاء العالم، يعد فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام، والصلاة، والتأمل، وقراءة القرآن، وعمل الخير".



وتابع "تتماشى هذه الأعمال بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية - السلام والرأفة وحب واحترام الآخرين".

وقال الرئيس الأمريكي "لقد رأينا على مدى الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة خلال الأوقات الصعبة، واليوم، مع بدء شهر رمضان المبارك، أصلي كي يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة"..مختتما حديثه بعبارة "رمضان مبارك".

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية، قد أعلنت اليوم الجمعة 24 أبريل، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2020.اك