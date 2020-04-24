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عدن - ياسمين التهامي - نسمح بعودة رئيس الحكومة فقط وليس اعضاء الحكومة" هكذا كان كلام قيادي بارز بـ الانتقالي وجاة الرد الصادم والمزلزل من مذيعة الجزيرة على الهواء مباشرة

قاطعت مذيعة قناة الجزيرة " غادة عويس " القيادي في ما يسمي " المجلس الإنتقالي الجنوبي " " صالح النود " اثناء تبريره منع ميلشيا الانتقالي عودة رئيس واعضاء الحكومة الشرعية الى عدن بكون ذلك مخالف لاتفاق الرياض بتوجيه سؤال " استنكاري " للأخير بالقول " اليسوا يمنيين لتنعوهم من العودة لبلادهم ". جديد اب برس Advertisements وقرعت مذيعة الجزيرة المتالقة " غادة عويس" القيادي الجنوبي " النود " بقولها له " هل هذه وطنية أن تمنعوا عودة الحكومة الشرعية لقد اعترفتم بشرعيتها بتوقيع اتفاق الرياض فلا يحق لكم الان التنصل من اعترافكم وبرر " النود " منع الميلشيا الإماراتية بان الحكومة الشرعية فاقدة للشرعية وان اتفاق الرياض يقضي بعودة رئيس الحكومة فقط وليس اعضاء الحكومة .

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