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عدن - ياسمين التهامي - بشرى ســــــارة" بعد هذا الاعلان الهام والسعيد اليمن شمالها وجنوبها شرقها وغربها يعود خــــالي من فيروس كورونا تفاصيل !

اصبحت الجمهورية اليمنية خالية تماما من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن أعلن محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، تعافي المصاب الوحيد بفيروس كورونا المستجد، الذي تم الإعلان رسمياً عن اكتشاف إصابته، في 10 أبريل الجاري، في مدينة الشحر، الواقعة على الساحل الشرقي للمحافظة.

جديد اب برس

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وقال “البحسني”، في مداخلة له، عصر اليوم الخميس، على قناة الحدث الإخبارية: “المصاب الوحيد بفيروس كورونا في اليمن تماثل للشفاء تماماً”، مشيراً إلى أنه “تم إجراء فحوصات لـ120 شخصاً ممن خالطه، وجميع النتائج كانت سلبية”.

ومنذ إعلان اكتشاف حالة الإصابة الوحيدة هذه بالفيروس القاتل، لم يتم الإعلان رسمياً عن اكتشاف أي حالة إصابة أخرى بالفيروس في اليمن.