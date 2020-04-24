شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الداخلية السعودية تباغت السعوديين والمقيمين بقرار جديد سيتم تطبيقه ابتدأ من غدا الجمعة وحتى نهاية رمضان والسماح بقيادة السيارة والتنقل بها مع العائلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الداخلية السعودية تباغت السعوديين والمقيمين بقرار جديد سيتم تطبيقه ابتدأ من غدا الجمعة وحتى نهاية رمضان والسماح بقيادة السيارة والتنقل بها مع العائلة

2020/04/24 الساعة 02:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..الداخلية السعودية تباغت السعوديين والمقيمين بقرار جديد سيتم تطبيقه ابتدأ من غدا الجمعة وحتى نهاية رمضان والسماح بقيادة السيارة والتنقل بها مع العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.