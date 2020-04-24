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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يصعق الجميع بعمل مرعب ومخيف قصم ظهر الوزير المختطف خالد الرويشان واجبره على القيام بهذا الامر الصادم..لن تصدق ماذا بالوزير بالرويشان

2020/04/24 الساعة 12:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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