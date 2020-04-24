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صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يضرب كوريا الشمالية بصاروخ مرعب دمر 100 منزل في لحظات..ومخاوف عالمية من حرب لاتبقي ولا تذر لأن رئيس كوريا الشمالية مجنون ولن يسكت

2020/04/24 الساعة 12:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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