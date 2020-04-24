البيضاء: مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بإنفجار لغم زرعه الحوثيون بمديرية الطفة
البيضاء: يمن شباب نت - خاص
الجمعة, 24 أبريل, 2020 - 01:21 صباحاً
[ الستة القتلى جراء اللغم الحوثي في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء ]
قتل 6 مدنيين من اسره واحدة، في انفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في طريق المدنيين بإحدى قرى مديرية الطفة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية "أن ستة أفراد من أسره واحدة في قرية المسمق بمديرية الطفة، عثروا يوم أمس على لغم في إحدى طرق المديرية التي يرتادها المواطنين بكثرة فقاموا بمحاولة نزعه".
وأفادت المصادر "أن اللغم انفجر بالضحايا أثناء محاولة نقله على السيارة التي كانوا يستقلونها تمهيدا للتخلص منه في مكان آمن، ما أسفر عن مقتل 6 منهم وجميعهم من اسره واحدة".
وحصل "يمن شباب نت" على اسماء الضحايا الستة وهم: - عبد الغني عبد الله سالم سعد، صدام عبد الله سالم سعد، سعد صالح علي سعد، رايد سالم احمد سالم سعد، إبراهيم صالح منصر، ضيف الله علي صالح العبدلي.
وحصدت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق التي تسيطر عليها بمحافظة البيضاء العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما تسبب أيضاً بإعاقات مستدامة للمئات من الضحايا في عموم المحافظات اليمنية.
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