رئيسا " الأمن القومي والسياسي" يهنئان الرئيس بحلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، و رئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي اليوم، برقية تهنئة للرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1441هـ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وعبر المصعبي والحذيفي، على عظمة هذه المناسبة على قلوبنا وقلوب الشعب اليمني والأمة الإسلامية، مؤكدين على صلابة الشعب اليمني وقيادته الحكيمة في مواجهة التحديات، والمؤامرات التي تريد باليمن العودة الى عصور التخلف.

وجاء البرقية:" نعاهدكم الله تعالى أن نكون الى جانبكم بكل ما أوتينا من قوة للذود عن حمى الجمهورية اليمنية، ومواصلة نضالات شعبنا اليمني تحت قيادة فخامتكم، ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، وكل القوى المعادية والإرهابية التي أرادت ان تعيد بلادنا الى الوراء، وإيقاف عجلة التاريخ من التقدم.

سائلين المولى عز وجل أن يكون شهر رمضان هذا، شهرًا حافلاً بالإنتصارات العظيمة لشعبنا الأبي الصابر البطل، وأن يتحقق على أيديكم النماء والتطور، والازدهار.