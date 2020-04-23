شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ سلطان سلطنة عمان بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

Advertisements وأشاد رئيس الجمهورية بخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.. لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.. مثمناً مواقف سلطنة عمان الثابتة الى جانب اليمن وشعبه، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وعبر الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة.. سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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