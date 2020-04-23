معين عبدالملك يتبادل التهاني مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تبادل رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، برقيات التهاني مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وعبرت برقيات التهاني عن أمنيات الخير والاستقرار والسلام لليمن وسائر الشعوب العربية والإسلامية واستلهام قيم الشهر الفضيل لنشر قيم التسامح والإخاء ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره.. مجددة التأكيد على روح الأخوة وروابطها وأواصرها المتينة التي تجمع اليمن بالأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة ودعمهم ومساندتهم لليمن وحكومته الشرعية. وأثنى رئيس الوزراء خلال برقياته بمواقف الدول العربية والإسلامية الشقيقة الداعمة لليمن وحكومته الشرعية في مواجهة المشروع الانقلابية الحوثي الإيراني وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .. متمنياً لنظرائه وشعوبهم العربية والإسلامية الشقيقة دوام التقدم والاستقرار.

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