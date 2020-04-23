شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يبعث برقيات تهان بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عددًا من برقيات التهاني لنظرائه رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والأعيان في الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتمنى رئيس مجلس النواب لنظرائه والشعوب العربية والإسلامية موفور الصحة والسعادة وللعلاقات البرلمانية بين بلدنا وبلدانهم مزيدا من التعاون والتقدم والازدهار. واعرب عن أمله في ان تتجاوز البلدان العربية والإسلامية والعالم اجمع جائحة فيروس كورونا المستجد والنجاة من أضرار تفشيه وتداعياته الخطيرة. داعيا المولى العلي القدير ان يجعل شهر رمضان المبارك مناسبة جليلة لتعزيز أواصر المحبة والرخاء والتعاون المشترك وان يعيده على الجميع باليُمن والخير والإستقرار.

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