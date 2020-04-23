جهاز الأمن والمخابرات يفرج عن موقوفين بذمة قضايا مختلفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أفرج جهاز الأمن والمخابرات عن 228 سجيناً وموقوفاً ممن تم القبض عليهم على قضايا مختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان وتنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

وتأتي عملية الإفراج في إطار اهتمام قيادة الجهاز في متابعة قضايا السجناء والموقوفين وإطلاق سراح من أثبتوا أهليتهم وحسن سلوكهم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم واستجابة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي وبمناسبة حلول شهر رمضان.