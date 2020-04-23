شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل من المركز الوطني للأرصاد الجوية .. يحذر من امطار رعدية الجمعة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـاجل من المركز الوطني للأرصاد الجوية .. يحذر من امطار رعدية الجمعة !

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الامطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات، خاصة على المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات (تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء) و تمتد الى أجزاء من المرتفعات الشمالية و الهضاب الداخلية. جديد اب برس Advertisements ​ وأشار المركز في نشرته الخاصة باللون الأصفر الصادرة اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات وأجزاء من الهضاب الداخلية، حيث سجلت محطة حجة 13.6 مليمتر.

ونبه المركز قاطني المناطق المتوقع هطول الامطار عليها، من عدم التواجد في بطون الاودية و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الامطار والاحتماء من العواصف الرعدية محذراً سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الافقية نتيجة تكون الشابورة المائية أو الضباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـاجل من المركز الوطني للأرصاد الجوية .. يحذر من امطار رعدية الجمعة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.