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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل" الرئيس الامريكي يوقع على وثيقة الحرب ضد ايران ويحدد موعد انطلاقها .. تفاصيل عاجلة وخطيرة !

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على إيران مؤكدا أن الخزانة الأمريكية ستعلن عنها قريبا.

وبعد حديثه عن الشهيد سليم..اني باعتباره “وحشا كاسرا كان يخطط لتفجير سفارات أمريكية”، حسب ما زعم ترامب، أكد أن ما يزعجه “دفاع بيلوسي عن هذا الإيراني”، في إشارة للشهيد سليم..اني.

جديد اب برس

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وحول تصويت مجلس النواب على الحد من صلاحيات ترامب لإعلان حرب، أكد الأخير أنه “لا يفضل العودة إلى الكونغرس في هذه المسألة”، وأضاف: “لكن ربما أقوم بذلك حسب الوضع وقتها”.

وأعاد ترامب تأكيده على ضرورة توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، معتبرا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي حصلت عليها طهران نتيجة الاتفاق الموقع عام 2015، ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة، حسب زعمه.

وقال ترامب في هذا السياق: “ربما يريد الإيرانيون إعادة التفاوض على الاتفاق النووي عقب الانتخابات الرئاسية لكن أنصحهم بعمل ذلك الآن”.