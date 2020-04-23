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عدن - ياسمين التهامي - شاهد شركة النفط تكشف عن مساعي خبيثة للعدوان بمأرب.. بعد اقتراب الحوثيون من مصفاة صافر وترقب الاعلان عن اسعار جديدة بعد التخفيض الجديد !

كشفت شركة النفط اليمنية اليوم في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة صنعاء أن تحالف العدوان ومرتزقته يسعى إلى إيقاف مصافي مأرب عن نشاطها لمصالح شخصية ضيقة.

وقالت الشركة إن تلك المساعي تأتي في ظل الاحتياج المحلي لمشتقات النفط.

وحملت وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية قوى العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تلك الممارسات العدوانية.

ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتبناها مرتزقة العدوان، مشيرة إلى أنه تم السماح للمواطن تعبئة 20 لترا من البنزين من جميع المحطات بعد أن كان ممنوعا.

وأكدت وزارة النفط والشركة أنها لن تألو جهدا في إعادة النظر في أسعار البيع للمشتقات النفطية وتخفيفها. جديد اب برس Advertisements ​ يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم كبير بعد السيطرة بشكل كامل على جبال “العلم الأسود والعلم الأبيض” جنوب محافظة الجوف والواقعة على الحدود المشتركة مع محافظة مأرب، وهو ما يُعد نجاحاً كبيراً لأبطالنا وذلك لأنهم أصبحوا حالياً قادرين على الانتقال من المحور الشرقي لمحافظة الجوف والوصول إلى قاعدة “الرويك” العسكرية (أهم مقار لقوات تحالف العدوان السعودي في شمال شرق محافظة مأرب) والانتقال من المحور الجنوبي والوصول إلى مصفاة “صافر” النفطية والانتقال من المحور الغربي والوصول إلى قاعدة “الكنايس” والانتقال من المحور الجنوبي الغربي والوصول إلى مدينة مأرب.

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