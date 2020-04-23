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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الأن" مصرع قائد الحراسة واصابة رئيس هيئة الأركان في جبهة صرواح من قبل المليشيات تفاصيل !

أفادت مصادر عسكرية خاصة أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز أصيب في صرواح غربي مأرب .

وقالت المصادر أن مليشيا الحوثي استهدفت الفريق بن عزيز بصاروخ كاتيوشا أثناء تواجده اليوم الخميس في مؤخرة جبهة صرواح غرب المحافظة.

جديد اب برس

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وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت تجمع عسكري ترأسه الفريق بن عزيز بصاروخ كاتيوشا مما تسبب بإصابة رئيس هيئة الأركان والإعلامي الخاص به كمال العامري واستشهاد قايد حراسته النقيب عبدالناصر الحليسي المرادي مع عدد من مرافقيه.

ولم يتسنى لنا حتى اللحظة التأكد من صحة الخبر من مصادر رسمية حيث واننا حاولنا مرارا التواصل مع الفريق صغير بن عزيز للاطمئنان على صحته.. ولم نتمكن من ذلك فيما سنتابع الموضوع أولا بأول وفي حال توفرت اي معلومات جديدة سنوافيكم بها في حينه .