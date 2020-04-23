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عدن - ياسمين التهامي - "الدبة البترل 1200 والديزل 1600 " بشرى سارة مكرمة من السلطات الحوثية بصنعاء تفاصيل !

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الخميس، أنه سيتم اعاده النظر في اسعار المشتقات النفطيه كاكراميه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسوف تكون كتالي : جديد اب برس Advertisements ​ 1200 ريال سعر الدبه البترول 20 لتر 1600 ريال سعر الدبه الديزل 20 لتر حيث سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم السب القادم

ووجهة جميع المحطات بالالتزم بالتسعيره الجديد ودعت الى الابلاغ عن اي محطة تخالف هذا القرار

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