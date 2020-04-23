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عــاجل" شاهد بالفيديو.. الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية يصل مفرق الجوف ويأسر القيادي الحوثي البارز الحباري ومجموعة من مرافقية !

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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل" شاهد بالفيديو.. الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية يصل مفرق الجوف ويأسر القيادي الحوثي البارز الحباري ومجموعة من مرافقية !

شنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الخميس هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في مديرية مجزر ومفرق الجوف تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المواقع المهمة.
مشاهد من معارك اليوم في جبهات مفرق الجوف والجيش الوطني والمقاومة يحرزان تقدم واسع #نهم #الجوف #مأرب pic.twitter.com/VXeGp2Pskw

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن قوات الجيش استطاعت خلال الهجوم أن تحرر مواقع مهمة بالقرب من مفرق الجوف والتقدم من الناحية الشرقية الشمالية لمديرية مجزر .

وأضافت أن الجيش تمكن من التوغل باتجاه مديرية الروض التابعة لمحافظة الجوف والتقدم إلى الحريشا من الجهة الجنوبية والى وادي اللسان من الجهة الشمالية.

وأكدت المصادر أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة جراء الهجوم.. مشيرةً إلى أن عددا كبيرا من عناصرهم سقطوا أسرى بيد قوات الجيش .

وأوضحت أن من بين أسرى الحوثيين قيادات بارزة بينهم القيادي " الحباري" .

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