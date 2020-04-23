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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" تغريدة جديدة لـ ضاحي خلفان محاولآ استفزاز اليمنين نص التغريدة !

غرد ضاحي خلفان نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ، اليوم الخميس، بتغريدة استفزازية لليمنيين عبر فيها عن تبعية الجنوب العربي للخليج وتسميته بهكذا اسم محاولاً التفرقة بين ابناء اليمن الواحد ومستدركاً لتاريخ جزء من ابناء اليمن ممثلا بحضرموت ممن نشروا الاسلام في شرق اسياء، الذي يفتخر بتاريخهم كل يمني، متجاهلاً تاريخ اليمن ككل بمنشوره الذي يظن بفعله هذا انه سينال من تاريخ اليمن او يستنقص منها ككل باجتزاءه هذا الدائم.

جديد اب برس

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وكتب خلفان عبر تغريدة له على "تويتر" : "الحقيقة أن الجنوب العربي جزء لا يتجرأ من الخليج العرب،من حيث كلنا في الأصل عرب".

وأضاف : "من الجنوب العربي تشرق الشمس مثلما يقول إيليا أبو ماضي كلنا في الهم شرق، لترى عبقرية الجنوبيين اذهب إلى قارة آسيا سترى العجب العجاب،قوم نشروا الإسلام بالأخلاق العربية الإسلامية".

ودأب ضاحي خلفان بمحاولة شق الصف اليمني مستغلاً الحرب والفرقة السياسية الحاصلة باليمن، وذلك باطراء ومدح فريق على حساب قدح الجزء الاخر من جغرافية اليمن ووحدته.