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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة" من صنعاء وبمناسبة دخول رمضان الكريم رسمياً عن تخفيضات تصل لـ 30% تبدأ من يوم السبت تفاصيل !

دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، كافة مشتركيها فئة القطاع المنزلي إلى الاستفادة من قرار تخفيض 30 بالمائة من الفواتير.

وأوضح مدير عام المؤسسة المحلية بالأمانة محمد الشامي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلطة المحلية أقرت تحمل 30 بالمائة من فواتير المياه والصرف الصحي للمشتركين فئة القطاع المنزلي بمناسبة شهر رمضان المبارك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

وأشاد، بحرص قيادة أمانة العاصمة على انتفاع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل انقطاع مرتبات الموظفين واستمرار العدوان والحصار.

ودعا الشامي كافة مشتركي المؤسسة إلى استغلال هذه الفرصة التي تبدأ من يوم السبت وحتى نهاية شهر رمضان وسرعة تسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة من قيمة فواتير المياه. جديد اب برس Advertisements ​

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