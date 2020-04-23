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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" تساقط صخور في جبال محافظة ريمة .. اثر الامطار الغزيرة من علو شاهق وسكانها نيام !

أفادت مصادر محلیة، الیوم الخمیس، بنجاة خمس قرى یمنیة بأعجوبة إثر سقوط

"صخرة عظمى" من علو شاھق وھم نیام في منازلھم.

وأوضحت المصادر لـ " اب برس" أن عزلة الیمانیة، بمدیریة الجعفریة، محافظة

ریمة، عاشوا اللیلة الماضیة في حالة فزع متواصل إثر

الانھیار المرعب لما یسمیھا الاھالي "الصخرة العظمى"، غیر أن عنایة الله أحاطت

الجمیع، ولم یصب أحد بأذى.



وأشارت المصادر الى أن جبل میده أو "الصخرة العظمى" الواقعة في بني العامري

الیمانیة، سقطت لیلا والناس نیام، مخلفة دمار شامل وخسائر مادیة في مئات المدرجات

الزراعیة وتدمیر غابات كثیفة من أشجار البن التي شیدھا الاجداد منذ قرون عدیدة.

ولفتت المصادر إلى أن القرى التي كان یعیش سكانھا في حالة رعب منذ عشرات

السنین ھي؛ بني العامري، مزعوفة، برحة، شخضة، المعزب.

وكانت مصادر إعلامیة، حذرت قبل أكثر من 13 عاما، من خطورة انھیار تلك

الصخرة التي ظلت تھدد المواطنین منذ عشرات السنین، وانھار جزء منھا خلال اللیلة

الماضیة.

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