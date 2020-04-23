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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل" الجيش الوطني يصل شرق صنعاء ويستولي على اهم معسكر الحوثيون !

تمكنت قوات الجیش الوطني، الیوم الخمیس، من السیطرة على معسكر استراتیجي

شرق العاصمة الیمنیة صنعاء، بعد معارك عنیفة مع ملیشیا الحوثي الإنقلابیة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجیش تمكنت الیوم من السیطرة على "معسكر

طارق" الاستراتیجي في جبھة نھم، شرقي العاصمة صنعاء، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر، أن قوات الجیش لا تزال تخوض المعارك ضد جماعة الحوثي في

جبھة نھم حتى الآن، وسط تقدم كبیر لقوات الجیش وانھیار الملیشیات.



وحسب المصادر، فإن معسكر طارق یطل على الطریق الرئیسي في مدیریة نھم،

شرق العاصمة صنعاء، ما یعني أن السیطرة علیھ مكسب استراتیجي للحكومة.

وتجددت المعارك في جبھة نھم بعد انتھاء مبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في

الیمن التي استمرت لمدة أسبوعین، ویخوض الجیش الوطني معارك عنیفة مع ملیشیا

الحوثي في مختلف الجبھات القتالیة بمحافظة الجوف ومارب والبیضاء وتعز جنوب

غرب الیمن.

جديد اب برس

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