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عدن - ياسمين التهامي - دقت ساعة الصفر" الجيش الوطني يعلن اللاقتحام:..ويحدد موعد خروج المليشيات في العاصمة ومصيرها إلى الزوال. (تفاصيل طارئة)

حشد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قواته الامنية والعسكرية في شوارع العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وسط تصاعد التوتر من قوات الشرعية المحتشدة على تخوم مدينة زنجبار في أبين.

وقالت إدارة أمن عدن التابعة للمجلس الانتقالي أن وحدات قوات الحزام الأمني والطوارئ ومركز الشرطة رفعت حالة الاستعداد تنفيذا لخطة الانتشار الأمني في جميع مديريات عدن بهدف التصدي لأي تحركات محتملة قد تنفذها عناصر مال قالت عنه “الجماعات الإرهابية التابعة لمليشيات حزب الإصلاح (إخوان اليمن)” وفق تعبير البيان.

جديد اب برس

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الجيش الوطني يعلن الجاهزية الكاملة للاقتحام

البيان الرسمي للانتقالي حول تحركات قواته يشير إلى مخاوف كبيرة للمجلس من خلايا مسلحة قد تسقط المدينة من الداخل في حال اندلعت أي مواجهات مع قوات هادي المحتشدة في أبين.