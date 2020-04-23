شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من صنعاء" سلسلة قرارات هامة وعاجلة بمناسبة الشهر الكريم والبدء بتطبيقها تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة من صنعاء" سلسلة قرارات هامة وعاجلة بمناسبة الشهر الكريم والبدء بتطبيقها تفاصيل !

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، مساء اليوم الخميس، إنها تقوم بالترتيب لبيع النفط بمستوى متوسط من التكاليف.

وأكدت الشركة، في بيان لها مساء اليوم، عدم مقدرتها على خفض الأسعار بسبب احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية.

وأشارت الشركة إلى أن “آلية التحقق والتفتيش للأمم المتحدة تأخذ يومين وثلاثة أيام، وبعد ذلك تقوم بحرية العدوان لاحتجاز السفن”، حد قولها.

جديد اب برس

Advertisements

​

أخبار سارة وقرارات عاجلة من صنعاء

وأضافت “التصاريح التي تعطيها الأمم المتحدة لرسو السفن في ميناء الحديدة ليست ذات قيمة ولا يعير لها تحالف العدوان أي اعتبار”.

وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء، قد اتهمت في وقت سابق اليوم الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، بالسعي “لإيقاف مصافي مأرب عن نشاطها لمصالح شخصية ضيقة في ظل الاحتياج المحلي لمشتقات النفط”.

وقالت الشركة في مؤتمر صحفي بصنعاء، إنه ترتب على احتجاز التحالف لسفن النفط غرامات تأخير وصلت إلى 60 مليون دولار، مضيفة أنه “كان بالإمكان تجنب الغرامات لولا استمرار الإجراءات التعسفية المتمثلة باحتجاز السفن النفطية عرض البحر”.

وذكرت أن عدد الشحنات التي احتجزها التحالف بلغ أكثر من 127 شحنة نفطية احتجزت لفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى 145 يوماً، بحسب قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين.

وأشارت إلى أن التحالف “لايزال يحتجز 16 سفينة نفطية بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من 42 يوماً على الرغم من حصول جميع السفن على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة”.

وكانت شركة النفط في صنعاء أعلنت قبل أسبوعين تخفيض سعر بيع مادة البنزين إلى 5900 ريال للدبة عشرين لتر والسولار 6900 ريال للدبة عشرين لتر.