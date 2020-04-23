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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وهام "الاعلان الان.. السبت اول ايام شهر رمضان المبارك !

قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم. جديد اب برس Advertisements ​ وأعلنت السعودية اليوم الخميس ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وغدا الجمعة اول ايام شهر رمضان الكريم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

فيما اعلن دار الافتاء بالحديدة امس الاربعاء ان يوم غدا الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية .

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