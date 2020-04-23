شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام" قرار يسعد ويثلج قلوب المواطنين والاجانب " صادر من السلطات السعودية .. تفاصل القرار ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام" قرار يسعد ويثلج قلوب المواطنين والاجانب " صادر من السلطات السعودية .. تفاصل القرار !

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بموافقته على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين ضمن شروط احترازية محددة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن صلاة التراويح ستقام بالحرمين الشريفين، وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

جديد اب برس

Advertisements

​



وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن ذلك يأتي استمرارًا للإجراءات الاحترازية بتعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي، واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم، وفقًا لصحيفة سبق المحلية.

وأضافت: ستكون صلاة التراويح خمس تسليمات بدلاً من عشر، ويكون للإمام الأول ثلاث تسليمات، والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر. وستكمل التلاوة (الآيات) في صلاة القيام، وسيكون ختم القرآن ليلة الـ29 في صلاة القيام (التهجد). وذلك سيكون لهذا العام فقط.

وتضمنت الموافقة الملكية تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا .

وبيَّنت أنه ستستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسُّنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية.

وكانت المملكة اتخذت قرارت بتعليق صلوات الجماعة والجمعة في جميع المساجد، وكذلك تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

وسجلت السعودية حتى الثلاثاء، 11631 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 108 حالات وفاة.