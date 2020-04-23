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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يدنس القرآن الكريم ويدوسه بقدميه متفاخراً بين أصدقائه. وهكذا كان مصيرة شاهد.(تفاصيل خطيرة)

آثار سعودي، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدنس القرآن الكريم ويدوسه بقدميه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت ، الشاب السعودي وهو يدنس القرآن الكريم الامر الذي أثار موجة غضب واسعة ودفع الناشطين إلى تدشين هاشتاج تصدر مواقع التواصل لمهاجمته.

جديد اب برس

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وأطل الشاب بعد الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة، ليعلن توبته لاحقاً وحذف المقطع المسيء بعد تهديدات بالإبلاغ عليهوتوالت ردود الأفعال الغاضبة، من تصرف الشاب السعودي وسط دعوات لمحاسبته ووضع حد لهذه الانتهاكات التي باتت منتشرة مع تسلم ولي العهد محمد بن سلمان زمام الأمور في السعودية واستحداث هيئة الترفيه.

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على وسماً “#رجل_يدعس_القرآن”، معبرين عن استنكارهم للحدث ومطالبين بأشد العقوبات الرادعة.يأتي ذلك بعد عدة أيام من اقدام مراهقة سعودية على تحريف حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم عبر فيديو مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما دشن مغردون وسما بعنوان “#امينة_تكذب_على_الرسول” انتشر على نطاق واسع، وذلك بعد مشاهدتهم مقطع الفيديو للفتاة المقصودة من حفر الباطن في السعودية تحرف حديث الرسول بطريقة غير مناسبة وذلك في بث مباشر على حسابها عبر منصة للتواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في المقطع المتداول وهي تحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، وقالت محرفة الحديث خلال نقاش مع متابعيها:” الرسول يقول فيلقل خيرا أو يأكل زق”.