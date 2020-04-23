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عدن - ياسمين التهامي - الانتقالي يحدد مطالب لعودة الحكومة من حضرموت الى العاصمة عدن تفاصيل ونص الطلب الانتقالي !

افاد مصدر بالحكومة الشرعیة بان ھناك توجیھات صدرت بذھاب الحكومة الى

سیئون.

وقال المصدر ان توجیھات رئاسیة صدرت بذھاب الحكومة الى سیئون بدلا من عدن

عقب قیام قوات امنیة تابعة للانتقالي بالانتشار بمحیط مطار عدن.

واضاف المصدر حتى اللحظة الحكومة بالریاض تنتظر توجیھات الرئیس لتذھب الى

سیئون.



وقال المصدر ان المجلس الانتقالي وضع عدد من الشروط على السعودیة ابرزھا

اقالة مدیر المیاه ومدیر الكھرباء وتغییر جذري في ھذه المؤسسة بینھا المصافي ومیناء

عدن وعند عودة الحكومة تقوم بتنفیذ مشاریع وتحقق انجازات.

واختتم المصدر بالقول ستذھب الحكومة الى حضرموت حتى الاتفاق بین السعودیة

والانتقالي للسماح بعودتھا الى عدن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي ومن خلال قواتھ منع الحكومة من دخول مطار عدن

جديد اب برس

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