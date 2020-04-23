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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"من صنعاء" قرار جديد مخيب للأمال.. من شركة النفط تفاصيل !

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية مساء اليوم الخميس، إنها تقوم بالترتيب لبيع النفط بمستوى متوسط من التكاليف.

جديد اب برس

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وأكدت الشركة في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة للمليشيات، عدم مقدرتها على خفض الأسعار بسبب احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية.

وأشارت الشركة إلى أن "آلية التحقق والتفتيش للأمم المتحدة تأخذ يومين وثلاثة أيام، وبعد ذلك تقوم بحرية التحالف لاحتجاز السفن"، حد قولها.

وأضافت "التصاريح التي تعطيها الأمم المتحدة لرسو السفن في ميناء الحديدة ليست ذات قيمة ولا يعير لها تحالف العدوان أي اعتبار".