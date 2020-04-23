شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة .

وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة .

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وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا !

وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة .