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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسامة بن لاذن يباغت الجميع ويظهر في هذه القرية الهندية ويقتل 5 هنود دفعة واحدة..شاهد كيف فعل بضحاياه دون رحمة ( صورة صادمة )



إنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها فيل هائج السكان المحليين في إحدى القرى الهندية، حيث تشير الأنباء إلى مقتل 5 أشخاص بولاية آسام الهندية جراء هجوم فيل هائج أطلق عليه الأهالي اسم "أسامة بن لادن"، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يملكونها. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد فارق الضحايا الحياة بعد معاناتهم من إصابات بليغة تسبب فيها دهس الفيل لهم، ما دفع بالسلطات المحلية لإطلاق وحداتها للسيطرة على الفيل الموجود في غابة "رونغجولي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كل الدول العربية اعلنت غدا الجمعة اول ايام رمضان..تعرف على السبب الصادم الذي دفع هذه الدولة العربية الوحيدة لمخالفة الجميع واعلنت السبت اول ايام شهر رمضان اسامة بن لاذن يباغت الجميع ويظهر في هذه القرية الهندية ويقتل 5 هنود دفعة واحدة..شاهد كيف فعل بضحاياه دون رحمة ( صورة صادمة ) Advertisements الداخلية السعودية تعلن رسميا ترحل 3 الف مغترب بالقوة وتستعد لترحيل 200 الف شخص..وتحذير دولي للسلطات السعودية بوقف عملية الترحيل نهائيا عاجل..السلطات السعودية تباغت الجميع وتعاقب الشيخ عبد الرحمن السديس وتعلن قبل قليل وبشكل رسمي ان الصلاة خلف السديس باطلة ولا تجوز ( فيديو صادم ) وردنا الان..الوزيران الميسري والجبواني يصعقان الرئيس هادي ويعلنان الانضمام للمجلس الانتقالي..والزبيدي يرحب بهما ويعلن العفو العام ويدعو كل ابناء الجنوب للتسامح وقال أحد القرويين إن "بن لادن" هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم. وقال مسؤول محلي: "لم نتخذ بعد قراراً حول كيفية التعامل مع الحيوان، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر". وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نحو 2300 شخص دهستهم الفيلة في الهند خلال الخمس سنوات الأخيرة، فيما اضطرت السلطات إلى قتل 700 فيل منذ عام 2011.

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