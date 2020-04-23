شكرا لمتابعة خبر عن كل الدول العربية اعلنت غدا الجمعة اول ايام رمضان..تعرف على السبب الصادم الذي دفع هذه الدولة العربية الوحيدة لمخالفة الجميع واعلنت السبت اول ايام شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كل الدول العربية اعلنت غدا الجمعة اول ايام رمضان..تعرف على السبب الصادم الذي دفع هذه الدولة العربية الوحيدة لمخالفة الجميع واعلنت السبت اول ايام شهر رمضان 2020/04/23 الساعة 11:13 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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